Napoli, Municipalità collinare, intensificare la lotta alla delinquenza

Aumentano in questi giorni le preoccupazioni e gli allarmi, per residenti e commercianti, a ragione dell’intensificarsi delle azioni della delinquenza nell’area collinare della città.

Gli ultimi episodi di cronaca nera, a danno anche di esercizi commerciali, come quelli messi in atto nei giorni scorsi con la tecnica dell’ariete in via Domenico Fontana, che hanno interessato in un breve arco temporale, prima un supermercato e poi una farmacia, e che, anche se non hanno raggiunto l’obiettivo, creando comunque notevoli danni ai due esercizi commerciali interessati, hanno alimentato insicurezza e paura, sono l’ennesimo segnale del notevole interesse della malavita, organizzata e non, nei confronti dell’area collinare partenopea, che potrebbe, purtroppo, subire un ulteriore incremento, con la ripresa delle attività, dopo la pausa estiva.