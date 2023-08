Aperte le iscrizioni ai talk del Festival di EMERGENCY ‘Il Confine’

Appuntamento dal 1° al 3 settembre a Reggio Emilia con celebri ospiti del panorama culturale italiano

Sono accessibili da oggi, 21 agosto, in forma gratuita ma su prenotazione, tutti gli eventi della terza edizione del Festival di EMERGENCY dedicato al Confine.

Il confine come frontiera invalicabile nelle rotte migratorie percorse da chi prova ad arrivare in Europa in cerca di libertà e una vita migliore.

Il confine come barriera linguistica che non riconosce nuove identità e corpi. Il confine come cesura dei diritti, separazione degli spazi, limitazione.

Ma, soprattutto, i confini come limiti da attraversare e da oltrepassare con un salto.

È a partire da questi temi che EMERGENCY porta nelle piazze di Reggio Emilia il suo Festival: dal 1° al 3 settembre si tiene la terza edizione dell’evento dell’associazione fondata da Gino Strada, anche quest’anno organizzato grazie a un protocollo di intesa con il Comune e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Tra gli ospiti del Festival il comico Valerio Lundini insieme alla band I Vazzanikki, lo scrittore Erri De Luca, l’artista Michelangelo Pistoletto, l’attore, artista e autore Alessandro Bergonzoni, l’avvocata Cathy La Torre, la sociolinguista Vera Gheno, il cantautore Giovanni Caccamo, il rapper e cantautore Willie Peyote, la scrittrice Sabrina Efionayi, i giornalisti Marco Damilano, Francesca Sforza, Massimo Bernardini, Tonia Cartolano, Gad Lerner, Annalisa Camilli, Massimo Cirri,Marta Serafini, Saverio Tommasi, Nico Piro, Liliana Faccioli Pintozzi, Angela Caponnetto, Lucia Capuzzi, Amalia De Simone e Enrico Pitzianti.

E ancora, lo scrittore Jonathan Bazzi, l’autore televisivo Federico Taddia, i fotografi Agata Kubis e Giulio Piscitelli, il sociologo Stefano Allievi, il direttore di Valori Andrea Barolini, il professore emerito di Filosofia del diritto Luigi Ferrajoli, il poeta Tareq Aljabr, la ricercatrice Oiza Q. Obasuyi, l’alpinista e scrittore Enrico Camanni, il docente di Antropologia culturale Marco Aime, gli esperti Matteo Villa e Giorgio Taverniti, il criminologo Andrea Di Nicola, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, la pedagogista e Presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, il genetista Guido Barbujani, i musicisti Valentina Del Re e Ramon Caraballo Armas.

Per conoscere il programma del Festival, gli ospiti e informarsi sulle modalità di iscrizione ai diversi laboratori con Fada Collective: www.emergency.it/festival/.

Il Festival di EMERGENCY è organizzato con un protocollo di intesa con il Comune di Reggio Emilia e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Media partnership di SKY TG24.