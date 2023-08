Fimer, accordo CdA e azionisti. Giani e Fabiani: ‘Passo avanti’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Questo il commento del Presidente della Regione Eugenio Giani e del Consigliere per il lavoro Valerio Fabiani all’accordo siglato oggi, 21 agosto, fra tutti gli attori della vicenda, investitore, CdA, azionista e la stessa Clemety che, a sua volta, annuncia la revoca della propria offerta.

Affermano Giani e Fabiani:

Confidiamo che, a partire da questo accordo, si possa finalmente mettere un punto fermo e fare un po’ di chiarezza in una vicenda segnata da continui repentini cambiamenti di scenario, ambiguità e divergenze in seno alla governance aziendale, che hanno fatto piombare l’azienda in una intollerabile situazione di incertezza, fino a mettere a rischio la vita stessa dell’azienda.