Unione Artigiani Italiani: sottoscritto nuovo CCNL Metalmeccanico

Un nuovo Contratto collettivo nazionale per i lavoratori del settore metalmeccanico, moderno, tarato sulle nuove condizioni di lavoro che guarda al futuro perché offre le più ampie garanzie agli impiegati del comparto.

È quello redatto, dopo un lavoro faticoso portato avanti dalla FAILM, con il suo Segretario Claudio Capodieci, e nei giorni scorsi, sottoscritto dall’Unione Artigiani Italiani e delle PMI.

Al centro del contratto il lavoratore, le sue esigenze e la sua dignità e quella della famiglia che, il documento, mette in primo piano.

Il mondo imprenditoriale vuole che le retribuzioni siano al passo con i tempi e dell’inflazione che sta distruggendo la capacità reddituale degli italiani e, il CCNL Metalmeccanico, soddisfa in pieno questo aspetto.

A margine della sottoscrizione del contratto, il Presidente della UAI, Gabriele Tullio, ha espresso parole dure nei confronti di luoghi comuni inaccettabili.

Ha sottolineato:

Come organizzazione attenta da sempre ai bisogni dei lavoratori e delle imprese non ci stiamo a sentire parole di sprezzo come ‘contratti pirata’ o frasi del genere, che ledono la democrazia e soprattutto danneggiano l’economia dei territori. I contratti vanno analizzati nei contenuti.

Il CCNL Metalmeccanico presenta delle novità importanti, fa passi avanti, adeguandosi alle attuali condizioni del mercato del lavoro, che non è più quello di anni fa e, inoltre, guarda al futuro, avendo ben salda in testa la consapevolezza di dover essere sempre al passo con i tempi.