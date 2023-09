Anteprima ‘Sono Terra Festival’: incontro con Marco Guzzi

Appuntamento il 30 settembre alla Basilica San Pietro Alli Marmi di Eboli (SA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 30 settembre 2023, dalle 18:30, appuntamento ad Eboli presso la Basilica San Pietro Alli Marmi per l’anteprima del ‘Sono Terra Festival’, un’occasione per raccontare l’agricoltura attraverso punti di vista diversi, offrire nuovi spunti di riflessione al dibattito sempre attuale sull’agricoltura e dare spazio al ruolo attivo delle aziende agricole che si impegnano a valorizzare il territorio attraverso la coltivazione di prodotti locali.

Il tema di questa edizione è: ‘Gratitudine’. Momento centrale dell’evento è l’incontro con il poeta e filosofo Marco Guzzi su ‘Il Ringraziamento – un luogo di beatitudine’.

Da sempre Guzzi affianca alla ricerca poetica un’intensa attività di comunicazione culturale, accumulando esperienza nella ricerca creativa ed elaborazione di linguaggi comunicativi.

L’idea del ‘Sono Terra Festival’ nasce da alcune domande.

Siamo abbastanza consapevoli di ciò che mangiamo?

Quanta cultura c’è nei prodotti agricoli che dal campo arrivano sulle nostre tavole?

L’Organizzazione di Produttori ‘Solco Maggiore’, radicata nella Piana del Sele, si fa promotrice dell’evento, per raccogliere contributi di intellettuali, esperti, artisti e tecnici e provare a fornire risposte a queste domande, consapevoli che la sfida del settore agricolo sia principalmente di tipo culturale, con la progressiva ridefinizione del termine consumo e del concetto di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati dalla OP e la maggiore coscienza della necessità di tutelare l’ambiente per affrontare i cambiamenti climatici in atto.

Un festival di chi semina e raccoglie, di chi mette a frutto le sue conoscenze per proteggere la ricchezza della propria terra per ricambiarla con gratitudine.

Questo è il programma della serata:

– ore 18:30 presso la Basilica di San Pietro Alli Marmi – Incontro con il poeta e filosofo Marco Guzzi sul tema: ‘Il Ringraziamento – un luogo di beatitudine’. Introduce Padre Giuseppe Celli, Frate Minore Cappuccino;

– ore 20:30 Degustazione dei prodotti della O.P. Solco Maggiore a cura dello chef Geppino Croce. Conosciuto come ‘chef contadino‘, appassionato della tradizione della sua terra, compresa quella della sua cucina, depositaria di saperi antichi;

– ore 21:00 Esibizione musicale degli ‘Harmonikos Quartet’ con lo spettacolo I volti della fisarmonica; quattro ragazzi con la passione per la fisarmonica che, insieme alla violoncellista Teresa Vallese, riportano queste dolci melodie alle porte dei nostri cuori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: https://www.sonoterra.it/