Tratta donne e prostituzione forzata, convegno sui diritti violati

In programma il 21 marzo presso l’Ufficio del Parlamento europeo a Roma

‘Dal viaggio della speranza alla schiavitù: il sogno infranto delle giovani donne’, è il tema del convegno che si terrà nella Sala delle Bandiere presso l’Ufficio del Parlamento europeo a Roma il 21 marzo 2023, dalle 15:00 alle 18:00.

Organizzato della sezione italiana della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e promosso dal Global Women’s Peace Network, il convegno si propone di celebrare la Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime della Schiavitù e della Tratta, proclamata dall’ONU.

Interverranno:

Elisabetta Nistri, Presidente WFWP Italia;

il Senatore Manfredi Potenti, Vicepresidente della giunta delle elezioni e immunità parlamentari;

il Dottor Valerio de Gioia, Giudice della prima sez. penale del Tribunale di Roma;

l’Onorevole Emanuela del Re, Rappresentante speciale dell’UE per il Sahel; Elisabetta Larosa, Regista del film documentario ‘Sue’, prodotto dalla Movie Factory srl;

l’Onorevole Mirella Cristina, Avvocato, Parlamentare della XVIII Legislatura, Commissione Giustizia;

l’Onorevole Souad Sbai, Presidente ACMID – Donna Onlus Ass. Donne marocchine e altri in Italia;

Suor Maria Rosa Venturelli, Rete Antitratta USMI Roma.

Modera Maria Pia Turiello, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni e mediatrice alta conflittualità.

Il convegno si propone di affrontare il problema della tratta delle donne e delle ragazze che finiscono nel giro della prostituzione sulle nostre strade contro la loro volontà e che sono private oltre che di ogni libertà anche della propria dignità.

Che cosa possono fare e come stanno intervenendo le istituzioni per arginare questo fenomeno? Qual è il contributo che ciascuno di noi può dare per fermare questa schiavitù?

L’incontro intende rispondere a queste e ad altre domande attraverso il prezioso contributo degli esperti e dei partecipanti all’evento.

Ha dichiarato Elisabetta Nistri:

È incredibile che ancora oggi nel 21° secolo tale fenomeno non sia stato contrastato efficacemente. È un problema che ci sta molto a cuore e che vogliamo portare all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica. Il nostro impegno, ha proseguito, è sostenere le donne nel riconoscimento dei loro diritti e nel rispetto della loro dignità. Mettendo in luce questo fenomeno vorremmo contribuire ad alleviare la sofferenza di tante ragazze vittime della tratta e della schiavitù.

La WFWPI è un’Organizzazione non Governativa presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, in associazione con il Dipartimento d’Informazione Pubblica e sostiene e promuove gli obiettivi dell’Agenda

2030 delle Nazioni Unite.

Inaugurata nel 1992 dalla dott. Hak Ja Han Moon, è presente in 119 Paesi e

quest’anno celebra il suo trentunesimo anniversario di fondazione. Si propone di favorire la piena realizzazione delle legittime aspirazioni dell’universo femminile; di promuovere la cultura della pace; l’integrazione culturale; il sostegno delle popolazioni in via di sviluppo e la tutela dei diritti umani, in particolare delle donne.