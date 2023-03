IX edizione TourismA

Conferenza stampa di presentazione il 21 marzo a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Sarà presentata domani, martedì 21 marzo, alle ore 12:00 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, piazza Duomo 10, la IX edizione di TourismA, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma al Palazzo dei Congressi dal 24 al 26 marzo prossimi.

Intervengono il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore al turismo Leonardo Marras, il Direttore di Archeologia Viva/TourismA Piero Pruneti, il Direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e Clara Svanera, referente Turismo Culturale e Progetti esteri per Toscana Promozione Turistica.