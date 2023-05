Toscana, codice arancione temporali crinale appenninico nord-orientale

Codice giallo per vento limitatamente alle zone centro settentrionali

Ancora maltempo previsto in Toscana nelle prossime ore. Un vortice di bassa pressione sta portando frequenti precipitazioni e venti settentrionali a tratti forti.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le aree dell’alto Mugello, alta Val Tiberina e alto Casentino con validità dalle ore 21:00 di oggi, martedì, fino alle 16:00 di domani, mercoledì.

Sempre per le stesse zone emesso un codice giallo per temporali forti, valido dalle 14:00 di oggi fino alle 16:00 di domani.

Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, in corso per le aree settentrionali e bacino dell’Arno, è stato esteso fino alle ore 16:00 di domani.

Infine, codice giallo per vento per tutta la giornata di domani limitatamente alle zone centro settentrionali.

Tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani, mercoledì piogge diffuse e locali temporali sui settori appenninici, in particolare su alto Mugello, alta Val Tiberina e alto Casentino.

Sul resto della regione precipitazioni sparse. Possibili rovesci o locali temporali.

Dal pomeriggio di domani tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Domani possibilità di locali temporali sui settori sud occidentali con colpi di vento e grandinate occasionali.

Per le giornate di oggi e domani, raffiche di Tramontana – Grecale molto forti interesseranno il crinale appenninico tosco-emiliano e forti nelle zone centro settentrionali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.