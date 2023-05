‘Una voce fuori dal coro’ VI edizione al Pio Monte della Misericordia

Il 19 maggio a Napoli lo spettacolo musicale a favore dei giovani de La Scintilla Onlus

Venerdì 19 maggio alle ore 20:00, torna nella splendida cornice della Cappella del Pio Monte della Misericordia di Napoli la VI edizione di ‘Una voce fuori dal coro’ lo spettacolo musicale di beneficenza a favore dell’Associazione La Scintilla Onlus – I colori della disabilità, a cura di Maurizio Burale responsabile eventi del Pio Monte della Misericordia.

Artisti e musicisti si esibiranno all’interno della chiesa barocca che accoglie il celebre capolavoro di Caravaggio le ‘Sette opere della Misericordia’ per una serata che spazierà tra le note di diversi generi musicali e che sarà presentata dall’attrice Gabriella Cerino.

Un evento speciale il cui incasso sarà interamente devoluto per sostenere le attività del Coro Cherison dei giovani de La Scintilla.

I biglietti hanno un costo di €15,00 e possono essere acquistati online su www.piomontedellamisericordia.it.

Ad aprire lo spettacolo, Danilo Mendozza, musicista autodidatta, ospite de La Lega del Filo d’Oro della sede di Napoli, che suonerà Ballade pour Adeline, brano dei compositori francesi Paul de Senneville e Olivier Toussaint, portato al successo nel 1979 dal pianista Richard Clayderman.

A seguire, sarà la volta del coro All Around Gospel Choir, nato nel 2022, con la partecipazione di 8 componenti tra soprani, mezzi soprani e tenori diretti da Alessandro Correale che proporranno l’esecuzione dei brani Again I say rejoice, Total praise, Joyful joyful.

Soprani: Simona Papi – Vocal Coach, Maria Morgera, Concetta Stella Strusciolo.

Mezzi Soprani: Lidia Morè, Alessandra Errico.

Tenori: Giuseppe Arenella, Marco Ironico.

Dopo il coro, si proseguirà con il momento della voce solista: accompagnata al pianoforte dal maestro Francesco Parente, la soprano Leona Peleskova, legata da una lunga tradizione all’iniziativa, offrirà l’incanto della sua voce proponendo alcune arie famose: Liù da Turandot di Giacomo Puccini, Qui la voce sua soave da I Puritani di Vincenzo Bellini e Der Holle Rache La Regina della Notte da Il Flauto Magico di W. A. Mozart.

Per il finale, il cantattore Massimo Masiello regalerà alla platea uno speciale momento di teatro – canzone con alcuni brani di successo come Spalle al muro di Mariella Nava, La Voce del Silenzio di Paolo Limiti e Mogol, Io te vurria vasà di Eduardo Di Capua, Tutta pe me di Gaetano Lama e Francesco Fiore.

Chiuderà la serata il saluto del Coro Cherison dei giovani de La Scintilla.

Ancora una volta il Pio Monte della Misericordia al fianco de La Scintilla per sostenere le attività dei giovani che ne fanno parte. Una serata per offrire un omaggio alla musica e alle sue contaminazioni con l’augurio che tutti possano vivere la musica come potente mezzo di crescita e sviluppo della comunità e coltivare la speranza di un futuro migliore.

La Scintilla Onlus da trent’anni sostiene la formazione dei giovani con disabilità e gestisce l’accompagnamento educativo necessario alla realizzazione del loro percorso di vita, creando occasioni di amicizia, percorsi di residenzialità autonoma, sostenendo con impegno quotidiano la loro concreta inclusione sociale e lavorativa. Dal 2004 ha sede presso lo storico palazzo dell’Ente di via dei Tribunali n.253.

L’intervento socio-culturale del Pio Monte della Misericordia sull’associazione La Scintilla si inserisce in un partenariato che dura da tantissimi anni e che si rinnova costantemente.

