Biglietto ‘dematerializzato’ alla Galleria dell’Accademia di Firenze

Dal 7 maggio sarà possibile entrare con il biglietto digitale su smartphone

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze arriva il biglietto ‘dematerializzato’, con cui si potrà entrare, da martedì 7 maggio, semplicemente con il QR Code/Barcode sul cellulare.

Chi prenoterà l’ingresso attraverso il call center – 055-294883 – o tramite il sito web ufficiale della Galleria riceverà via email direttamente il titolo d’accesso al museo senza dover ritirare il biglietto fisico all’ingresso.

Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione.

Inoltre, ricordiamo che la Galleria dell’Accademia di Firenze torna ad aprire le sue porte al pubblico nelle serate d’estate: a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22:00, ultimo ingresso ore 21:30, e tutti i giovedì fino alle 21:00, ultimo ingresso 20:30.

Un’iniziativa che è stata molto apprezzata lo scorso anno e che consente di diluire il notevole numero di presenze in Galleria, soprattutto durante il periodo di alta stagione.

Cecilie Hollberg, Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, commenta: