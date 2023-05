Lombardia, Palazzo Pirelli: l’Unione europea in mostra

L’esposizione sarà visitabile fino al 15 giugno

È stata inaugurata questa mattina, 16 maggio, a Palazzo Pirelli la mostra ‘Giornata dell’Europa. L’Unione europea: il 9 maggio tra presente, passato e futuro’, realizzata da Europe Direct Lombardia, Centro di Informazione dell’Unione Europea, in collaborazione con la Giunta e il Consiglio regionale della Lombardia.

I pannelli, molti dei quali con foto d’epoca, narrano la storia dell’istituzione europea e gli ideali che sono al suo fondamento, con un forte sguardo alle prospettive future.

L’installazione si apre nello spazio espositivo del Consiglio regionale, nei giorni in cui si celebra quello che di fatto è l’atto di nascita dell’Unione europea, con la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950.

Ha detto Giulio Gallera, Presidente della Commissione speciale PNNR, intervenuto in rappresentanza del Consiglio regionale:

Un atto dal forte significato simbolico. Questa mostra ricorda il legame solido fra la Lombardia e l’Europa, che ha sempre saputo stare al fianco dei suoi Stati, anche nei tempi della pandemia e con il sostegno straordinario ai Piani di Ripresa e Resilienza fornito dai fondi del Next Generation EU. L’obiettivo adesso è creare un’Europa non solo economicamente coesa, ma anche dotata di una forte soggettività politica.

All’inaugurazione sono intervenuti, per l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Maurizio Molinari; per la Giunta Regionale il Sottosegretario Raffaele Cattaneo, delegato alle relazioni internazionali ed europee, e per l’AICCRE, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, la Presidente Milena Bertani. Claudia Colla, Capo rappresentanza della Commissione europea a Milano, ha inviato un messaggio di saluto.

La mostra resterà aperta ai visitatori fino al 15 giugno secondo le seguenti modalità:

lunedì – giovedì dalle 9:30 alle 13:00, ultimo ingresso ore 12:30, e dalle 14:30 alle 17:15, ultimo ingresso ore 16:30;

venerdì dalle 9:30 alle 13:00.