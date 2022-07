Torna la Fiera toscana del Lavoro

Conferenza stampa il 27 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Torna per la seconda edizione della Fiera toscana del Lavoro, la manifestazione promossa e realizzata dalla Regione Toscana e da ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, per favorire il contatto diretto tra le persone in cerca di una occupazione e/o di riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di candidate e candidati.

La Fiera si terrà a settembre, ma domani, mercoledì 27 luglio, alle 14:00, la seconda edizione della manifestazione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa presso la Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze.

Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora a istruzione, formazione, lavoro, Università e ricerca Alessandra Nardini, la direttrice della direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Toscana Francesca Giovani e la direttrice di Arti Simonetta Cannoni.