Toscana, accordo con Ufficio scolastico regionale

La firma il 1° agosto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà firmato il prossimo lunedì primo agosto l’accordo con l’Ufficio scolastico regionale per la promozione della salute a scuola, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo 10, a Firenze.

La conferenza stampa potrà essere seguita anche in modalità online.

Saranno presenti il Presidente della Regione Toscana, gli Assessori regionali al diritto alla salute e all’istruzione e i vertici dell’Ufficio scolastico regionale.