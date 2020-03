TAR Toscana respinge ricorso, riparte percorso per ponti di Vallina

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Riparte il percorso per la realizzazione della variante alla S.S. 67 con i ponti di Vallina.

Il TAR ha infatti respinto i due ricorsi presentati dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio e da Italia nostra contro la delibera di VIA, Valutazione di impatto ambientale, che aveva completato l’iter progettuale dell’opera.

In virtù di questa sentenza può dunque essere avviata la realizzazione di un’opera da 55 milioni che, attraverso due ponti, consentirà l’attraversamento dell’Arno, permettendo di smaltire e decongestionare il traffico da e per Firenze. Un’opera fortemente sostenuta, oltreché dalla Regione, anche dagli enti locali interessati, i comuni di Bagno a Ripoli (FI), Fiesole (FI) e Pontassieve (FI).

Commenta l’Assessore regionale a mobilità e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli:

Siamo soddisfatti di questo risultato. Questo pronunciamento del TAR è di fatto un via libera decisivo per la realizzazione di un’opera che snellirà fortemente il traffico da e per Firenze con evidenti benefici per la qualità della vita dei residenti.

Commenta il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini:

Si tratta di una bellissima notizia. La sentenza del TAR conferma che le istituzioni locali non solo hanno fatto un lavoro amministrativo corretto ma soprattutto che hanno mantenuto sempre alta e in primo piano l’attenzione per gli aspetti paesaggistici e ambientali per la realizzazione del doppio ponte di Vallina, un’opera strategica per la mobilità di tutta l’area a sud di Firenze inserita in un contesto di pregio che va rispettato.

Un’opera importante anche per la sicurezza e la salute delle nostre comunità. Adesso tutti al lavoro insieme – ANAS, Regione, Comuni, Soprintendenza, cittadini e imprese – per riattivare l’iter dell’opera, condividere insieme ogni passaggio e renderla concreta in tempi brevi.

Un ringraziamento a tutta la comunità di Vallina e di Bagno a Ripoli che ci ha sostenuto e si è attivata positivamente e a favore di quest’opera. Anche il loro contributo stato fondamentale.