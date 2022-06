Saccottini salati con prosciutto e melanzane

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 melanzana piccola

125 grammi di mozzarella

100 grammi di prosciutto cotto

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

È una ricetta veloce da preparare, che possiamo usare sia come antipasto che come secondo piatto.

Innanzitutto, laviamo e puliamo la melanzana, la asciughiamo e tagliamo in fette sottili, che faremo cuocere in una padella antiaderente, per poi condire con olio EVO e sale. Dopodiché, lasciamo raffreddare.

Prendiamo, a questo punto il rotolo di pasta sfoglia e lo dividiamo, ad occhio, senza tagliarlo, in 3 parti.

Su di un lato esterno mettiamo la melanzana con la mozzarella tagliata a dadini. Quest’ultima, preferibilmente, non deve essere troppo fresca, il troppo latte rischia di bagnare la sfoglia.

Sul lato accanto mettiamo, invece, il prosciutto.

La terza parte ideale, la lasciamo senza condimento.

Ripieghiamo la parte con la melanzana su quella con il prosciutto e poi quella vuota su tutte e due, ricavando un rotolo schiacciato.

Lo tagliamo a fette orizzontali, ne dovrebbero venire fuori 10 – 12.

Pratichiamo dei piccoli tagli su ogni saccottino, poi li disponiamo su di una teglia coperta da carta da forno e mettiamo a cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per circa 15 minuti fino a che non diventeranno belli dorati.

Dopo averli sfornati, se non li serviamo subito, si possono mangiare anche freddi, li disponiamo su una gratella per mantenerli belli croccanti.

Accompagniamo con un Irpinia bianco.

Buon appetito!