Rosso Vanvitelliano rende omaggio Gennaro Tescione, eroe di Caserta

Appuntamento in programma il 9 dicembre al Palazzo delle Arti e del Teatro di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 9 dicembre alle ore 12:00 al Palazzo Tescione intitolato PAT, Palazzo delle Arti e del Teatro, in corso Trieste, 239, Caserta commemora, presso la stele nella casa natia, l’anniversario degli 80 anni dalla morte di Gennaro Tescione, unica Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.

L’evento gode del patrocinio morale della Regione Campania.

Previsto un un messaggio del Ministro della Difesa e del Ministro della Cultura, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Caserta e di Casagiove, della Questura e della Diocesi, dell’Istituto Nastro Azzurro, della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro e della famiglia Tescione, con trombettiere, schierante e rappresentanza d’onore della Brigata Bersaglieri Garibaldi per il silenzio d’ordinanza.

Il doveroso omaggio a Gennaro Tescione, il giovane Ufficiale dell’Esercito italiano che fu “respiro” per le comunità greca ed israelita nelle persecuzioni a Rodi durante la seconda guerra mondiale, rinunciando alla vita, all’età di 27 anni, per difendere il valore dell’identità e della lealtà come principi assoluti di cosciente libertà, è organizzato da Ali della Mente nell’ambito delle iniziative promosse dalla coraggiosa sfida dell’innovativo City Branding Culturale di Rosso Vanvitelliano Caserta città di tutti.

Commemorando oggi un gesto eroico di un giovane promettente avvocato ed ufficiale, che fece la scelta naturale di non sottomissione ad ogni forma di mortificazione da parte del potere, Rosso Vanvitelliano intende dare nuova voce alla Memoria stessa, come originale strumento di innovazione e formazione per le future generazioni.