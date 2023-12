‘Live Neapolitan Show’ al Dama Club

Francesco Viglietti in scena a Napoli il 9 dicembre

Finalmente a Napoli, nel cuore del centro storico, in piazza Monteoliveto 10, il sogno di un imprenditore, Mario Volpe è diventato realtà con l’apertura del Dama Club, un progetto che ha in programma un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e allo spettacolo.

Al Dama Club la musica, teatro, danza, mostre di arte contemporanea saranno di casa.

Per finire il 2023 in bellezza sabato 9 dicembre, alle ore 22:30, ‘Live Neapolitan Show’ con Francesco Viglietti. Al pianoforte Gigi Tirozzi, batteria Mimmo Fiscale per una serata magica all’insegna della buona musica, buona compagnia e buona degustazione accompagnata da un drink.

Ingresso dalle ore 21:30.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel. 3397084720.