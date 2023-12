Regione Lazio, approvato anticipo indennità di vacanza contrattuale

Fino a 1.175 euro in più a dicembre

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali Luisa Regimenti, ha approvato la delibera che anticipa l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti della Regione Lazio al mese di dicembre 2023.

La misura nasce dall’esigenza di garantire, tenuto conto dell’attuale contesto economico – sociale, un sostegno concreto in favore delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Lazio.

L’incremento degli emolumenti sarà pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro.

Nello specifico, l’importo dell’indennità erogata a dicembre varia da un minimo di 654,99 euro per un dipendente inquadrato in A1 fino ai 1.175,85 euro per un lavoratore inquadrato in D7.

