‘Roma Scuola Aperta’: 900.000 euro per apertura scuole oltre orario

Online la circolare per presentare i progetti

Riceviamo e pubblichiamo.

È stata pubblicata oggi, 28 giugno, la circolare rivolta alle scuole per proporre attività e progetti in orario extracurricolare. In campo risorse per 900.000 euro.

Le scuole avranno tempo fino al 18 settembre per presentare le proprie proposte e avviare nell’a.s. 2022-2023 l’apertura delle strutture oltre l’orario ordinario.

Roma Capitale si pone l’obiettivo di aprire 60 scuole sul territorio, distribuite in modo proporzionale nei Municipi rispetto alla popolazione scolastica.

Lo abbiamo fortemente voluto ed ora ci mettiamo le risorse per farlo. Aprire le scuole oltre l’orario curricolare, garantendo attività artistiche, culturali, per il contrasto alla povertà educativa nei pomeriggi, la sera, nei weekend, è l’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’insediamento e che stiamo costruendo anche grazie a un percorso di confronto con l’ufficio scolastico regionale, gli insegnanti, le associazioni di genitori, il terzo settore. Oggi con la pubblicazione della circolare partiamo con l’investimento di risorse importanti che possono tradurre in realtà, già a partire dal prossimo anno scolastico, l’ambizione di fare delle scuole poli civico-culturali, punti di riferimento per le comunità del nostro territorio, grazie all’alleanza educativa tra scuole, studenti e studentesse, genitori, associazioni e istituzioni territoriali. Siamo convinti che per combattere le disuguaglianze e la povertà educativa serva un patto forte tra tutte queste realtà, in grado di offrire nuove opportunità, coinvolgere i ragazzi e le ragazze, favorire la partecipazione. L’iniziativa di oggi è strettamente connessa a tutto il lavoro fatto in questi mesi: dall’abbattimento delle rette dei nidi, passando per le scuole aperte anche d’estate fino alla mappa della città educante, che stiamo costruendo insieme alle istituzioni culturali, nonché altre progettualità che intendiamo sviluppare nei prossimi mesi. Il nostro progetto ‘Roma Scuola Aperta’ si fonda sull’idea di una ‘città educante’, una città che combatte le diseguaglianze a partire dalla conoscenza e che costruisce comunità a partire dalle scuole.

Lo dichiara l’Assessore alla Scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.