Regione Lazio, Rocca incontra vertici regionali ANCE

Annunciato l’avvio di un tavolo tecnico con gli Assessori Ciacciarelli e Rinaldi

Rigenerazione urbana, Corviale, formazione ed edilizia sanitaria le priorità concordate con gli imprenditori edili.

Il Presidente della Regione Lazio ha incontrato questa mattina, 14 aprile, presso la Sala Aniene della Presidenza della Giunta Regionale i vertici di ANCE Lazio, l’associazione dei costruttori edili.

Con il Presidente Rocca, hanno partecipato all’incontro l’Assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli e il capo di Gabinetto Giuseppe Pisano.

Per ANCE presenti il Presidente di ANCE Lazio Domenico Merlani, il Presidente di ANCE Viterbo Andrea Belli, il Presidente di ANCE Rieti Roberto Bocchi, il Presidente di ANCE Roma e di ACER Antonio Ciucci, il Presidente di ANCE Frosinone Libero Angelo Massaro, il Presidente ANCE Latina Pierantonio Palluzzi, il Direttore di ANCE Lazio Corrado Felici e il direttore di ANCE Rieti Felice Miccadei.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Rocca ha illustrato le priorità dell’amministrazione regionale: rigenerazione urbana, stop al consumo di suolo, riqualificazione di Corviale e Tor Bella Monaca, formazione ed edilizia sanitaria.

La Regione Lazio ha ribadito l’importanza dell’edilizia e della ripartenza di un comparto economico che può rappresentare un volano per l’intera economia regionale.

In un clima di grande condivisione e collaborazione, i rappresentanti di ANCE hanno manifestato la necessità di investire in nuove opere pubbliche e infrastrutture e nella formazione così da poter avere manodopera qualificata, oggi sempre più rara.

Esigenze totalmente condivise dal Presidente Rocca e dall’Assessore Ciacciarelli.

ANCE ha manifestato le difficoltà di avviare progetti di rigenerazione urbana in alcuni Comuni, in particolare Roma, pur in presenza di un quadro legislativo regionale sufficientemente buono e ha condiviso le priorità dell’amministrazione regionale con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e a un nuovo Piano casa e alla necessità di arrivare una riqualificazione di Corviale e Tor Bella Monaca con tempi e condizioni economiche sostenibili.

Particolare importanza è stata data all’impiego dell’uso dei fondi PNRR.

La Regione Lazio ha annunciato l’avvio di un tavolo tecnico ad hoc con l’Assessore Ciacciarelli e con l’Assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, anche con l’obiettivo di arrivare una maggiore semplificazione normativa.