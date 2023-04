Consiglio regionale Lombardia: insediamento Commissioni consiliari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Si insedieranno martedì 18 e mercoledì 19 aprile le Commissioni consiliari della XII legislatura regionale, che rispetto al quinquennio precedente vedono la novità dell’istituzione della nuova Commissione ‘Sostenibilità sociale, casa e famiglia’, così come stabilito dal Consiglio regionale nella seduta dello scorso 4 aprile.

Ha sottolineato il Presidente del Consiglio Federico Romani:

La necessità di istituire una Commissione specifica dedicata alle politiche sociali è stata condivisa al fine anche di consentire uno svolgimento dei lavori più puntuale ed efficace, dal momento che nella scorsa legislatura la III Commissione aveva evidenziato un numero di ore di lavoro doppio rispetto alle altre Commissioni a fronte della necessità di discutere numerosi provvedimenti e affrontare tematiche diversificate.

Di particolare rilievo la nuova Commissione speciale sui fondi PNRR e sui fondi europei: la Lombardia non vuole in alcun modo perdere le opportunità e i finanziamenti europei messi a disposizione, ma vuole anche assicurarsi che non si creino ostacoli di carattere tecnico o amministrativo che impediscano in particolare agli Enti locali l’accesso a tali strumenti di finanziamento.