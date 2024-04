Luvo Barattoli Arzano supera il Teramo senza problemi

Luvo Barattoli Arzano 3 – Futura Volley Teramo 0

La Luvo Barattoli Arzano saluta il pubblico di casa conquistando un successo tutto sommato agevole ai danni del Futura Volley Teramo.

Il risultato del match non è mai stato in discussione ed ha visto le ragazze di casa uscire con caparbietà dai momenti di stallo per prendere fra le mani le redini dell’incontro.

Coach Antonio Piscopo, a fine partita, spiega:

È stato bello chiudere questo campionato con l’ultima in casa contro un fratello come Paolo Collavini, una bella emozione.

Il primo parziale vede un avvio in equilibrio con il sestetto allenato dall’ex Paolo Collavini che riesce a stare nella scia arzanese per tutta la prima parte del parziale: 8 – 7.

La buona vena di Camilla Sanguigni e dell’opposto Nicole Putignano consentono all’Arzano di ingranare quella marcia in più necessaria per staccare le rivali e imporsi con un perentorio 25 – 17.

Qualche grattacapo in più nella seconda partita. La Futura cresce rispetto al parziale precedente e pur senza essere pericolosa più di tanto, fa in modo che il risultato del parziale resti aperto fino in fondo. Risolve Putignano fissando il punteggio sul 25 – 20.

Il terzo set è il più equilibrato, solo nel finale l’Arzano compie il colpo di reni necessario a vincere. Chiude un aces di Camilla Sanguigni. La Luvo Barattoli compie un importante passo avanti in classifica in attesa di conoscere i risultati dagli altri campi.

Il saluto di capitan Francesca Passante:

Dobbiamo ringraziare il nostro pubblico per il sostegno. Niente playoff e per questo siamo dispiaciute, eravamo in un girone tosto, con tante squadre costruite per vincere. Noi abbiamo fatto sempre la nostra parte dando il massimo: complimenti alle squadre più forti: onore a loro.

Luvo Barattoli Arzano 3

Futura Volley Teramo 0

(25 – 17; 25 – 20; 25 – 22)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 6, Piscopo V. (L), Passante 7, Suero 4, Silvestro, Allasia 2, Sanguigni 16, Putignano 11, Palmese 2. Ne: Piscopo F., Carpio, D’Angiolella, Buonfino, Dello Iacono. All. Piscopo A.

Futura Volley Teramo: Poli 11, Di Diego, Costantini 11, Mazzagatti 6, La Brecciosa (L), Ventura, Lestini 12. Vendramini, Fanelli. Ne: Patriarca, Degidio, Ragnoli. All. Collavini

Arbitri: Alberto Mancuso e Giuseppe Citro

Note. Durata set: 20′; 23′; 26′. Battute sbagliate Arzano: 10, Battute punto Arzano: 3, Battute sbagliate Teramo: 12, Battute punto Teramo: 3. Muri punto Arzano: 7 Muri punto Teramo:5.