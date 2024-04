Parcheggi in Toscana, questione prioritaria per la Regione

Il Presidente ha sottolineato che la Regione Toscana presenta, già da due anni, un apposito piano per i parcheggi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La questione dei parcheggi a Firenze e in Toscana è fondamentale, tanto che la Regione Toscana presenta, già da due anni, un apposito piano per i parcheggi.

La legge regionale prevede il finanziamento di interventi in relazione ai Comuni che, nel rispetto e secondo i criteri della legge stessa, presentano i loro progetti.

Parcheggi come quello in piazza del Cestello o a Porta Romana, ma anche quello in piazza Vittorio Veneto, per rimanere a Firenze, sono in prospettiva decisivi perché andranno ad incidere in una parte di città in cui non esistono assi viari.

Questo è il pensiero del Presidente della Regione Toscana a seguito della presentazione del nuovo piano dei parcheggi a Firenze.