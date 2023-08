Presentato il Festival ‘Francesco 4.0’

Si terrà a Chiusi della Verna (AR) dall’11 al 20 agosto

A ottocento anni dall’approvazione della regola Francescana e del primo presepe di San Francesco a Greccio, dall’11 al 20 agosto a Chiusi (AR) della Verna si svolgerà il festival ‘Francesco 4.0’ con un programma ambientato e contestualizzato nei luoghi e negli ambienti in cui visse il Santo.

Il programma del Festival è stato presentato stamani dal Presidente Eugenio Giani insieme al coordinatore Associazione Terre dei Presepi Fabrizio Mandorlini, al Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, con il consigliere speciale del Presidente con delega alle rievocazioni storiche Federico Eligi e il Consigliere regionale Andrea Pieroni

Tanti personaggi e incontri per celebrare gli 899 anni della Regola e del primo Presepe. Dal missionario Alex Zanotelli all’alpinista Fausto De Stefani il Senatore Franceschelli, il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi, il Presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia.

Atteso anche il Segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Una bella iniziativa, che si propone di valorizzare gli appuntamenti ottocentenari legati al francescanesimo, che mette in luce l’aspetto religioso e spirituale, ma anche quello storico della tradizione, della meraviglia del luogo in cui si svolge, ricco di suggestioni e bellezza. Quest’anno ricorrono gli ottocento anni dall’approvazione della Regola Francescana e del primo presepe di San Francesco a Greccio. Nel 2024 il centro delle ricorrenze nazionali sarà proprio a La Verna per ricordare gli ottocento anni delle stimmate. Mentre nel 2025 si ricorderà il ‘Cantico delle Creature’ e, nel 2026, l’ascesa al cielo del santo di Assisi. Un festival speciale per ricordarci che celebra il messaggio francescano, un messaggio attuale e quanto mai vivo fra tutti noi.

L’appuntamento è dall’11 al 20 agosto a Chiusi della Verna con un programma ambientato e contestualizzato nei luoghi e negli ambienti in cui San Francesco visse.

Ha aggiunto Fabrizio Mandorlini:

Il messaggio francescano a distanza di ottocento anni è quanto mai vivo ed è intriso nella nostra quotidianità. E lo sarà ancora di più nei prossimi anni: da qui il titolo del festival ‘Francesco 4.0’. Per cui guarderemo al passato non in chiave di racconto storico, ma nella misura che sarà necessaria per costruire, pensare e progettare l’oggi e il domani. Si parte dunque dai presepi e dalla Regola francescana. I presepisti d’Italia si sono dati appuntamento proprio qui e insieme a molti artisti e pittori hanno dato vita a una esposizione straordinaria veramente unica con 50 postazioni, ognuna delle quali comprende un vero e proprio evento. Il luogo sarà il valore aggiunto del festival, dove tutto è stato pensato in termini di sostenibilità. Per esempio i materiali promozionali sono stati realizzata su una carta erbivora realizzata e messa a disposizione da un’azienda fiorentina la Perego Carta. Il bosco con i suoi frutti, l’acqua che a La Verna abbonda ma è una risorsa finita, la bellezza nell’arte, i cammini e il turismo esperenziale saranno tutti argomenti di cui parleremo facendo incontrare la visione laica con quella francescana.

Ha spiegato Federico Eligi:

Dietro al valore del presepe c’è il lavoro intenso di piccole e grandi comunità. Il presepe è qualcosa di vivo e forte, soprattutto in Toscana dove costituisce una tradizione vera e profonda che crea identità in moltissimi territori della nostra regione. Non è un caso che anche l’associazione nazionale presepi abbia sede proprio in Toscana, e da qui operi per creare momenti legati al territorio.

Eligi ha ricordato l’importanza di tenere insieme i presepi coi cammini che rappresentano un’infrastruttura della mobilità dolce e lenta.

Ha aggiunto:

E quale migliore occasione di questa, negli 800 anni anni del primo presepe che è stato creato da San Francesco.

Il Consigliere speciale del Presidente ha poi ricordato la legge nazionale sui cammini, avviata nella precedente legislatura, e che sta procedendo anche nel nuovo parlamento e la legge regionale, che ha la stessa impostazione di quella nazionale con la scelta di fondo di utilizzare, per ciò che riguarda le tradizioni popolari, il codice del terzo settore per creare una nuova sinergia, come in questo caso, fra comuni e associazioni.

Ha detto Andrea Pieroni:

Un festival intitolato a San Francesco è iniziativa senza ombra di dubbio originale, che avrà una rassegna di presepi in pieno agosto. Un evento straordinario il cui merito va all’Associazione Nazionale Città dei Presepi e al suo coordinatore Fabrizio Mandorlini che ha curato l’organizzazione e il programma e al comune di Chiusi della Verna che ospiterà la kermesse. Il Consiglio regionale sostiene l’Associazione Città dei Presepi, e tant’è che la Regione ne è divenuta socia. E condividendone le finalità, ha finanziato, con 50 mila euro, un suo progetto volto alla valorizzazione e diffusione della tradizione presepiale nel territorio della Toscana.

Il Sindaco del Comune di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini ha ringraziato i partecipanti sottolineando il valore dell’iniziativa e dei tanti appuntamenti in programma.

Il programma in dettaglio

Venerdì 11 agosto

Visita alle mostre e conferenza di Francesco Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo – Repubblica di San Marino, Granello di Senape, via San Francesco, 1

Ore 16:00 Apertura dello striscione per la pace nel mondo lungo un chilometro per le vie di Chiusi della Verna e composto da lenzuoli riciclati con messaggi di pace provenienti da tutta Italia. Arrivo a Chiusi della Verna dell’icona del Festival e del Lume per la Pace nel mondo prelevato nel marzo 2022 alla cappella delle stimmate.

– Inaugurazione della mostra ‘Luce’ di Loretta Doro

Ore 17:00 Apertura del Festival. Saluti delle autorità.

Interviene Federico Eligi, Ufficio Presidenza Regione Toscana delegato alle manifestazioni storiche.

A seguire: ‘Dalla regola bollata al primo presepe di Greccio’

Rappresentazione scenica in costume interpretata dai figuranti del presepe vivente lungofiume di Pescia e già rappresentata a Roma nel luogo dove si svolsero i fatti, alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Con la partecipazione dei figuranti dei presepi viventi. Scene dell’Annunciazione, del Sogno di Giuseppe e della Natività.

Al canto Stefano Mattii e Giulia Orlandini interpreti dell’inno ufficiale di Terre di Presepi ‘Oggi è nato per voi’

Sabato 12 agosto

Ore 10:00 Granello di Senape, via S.Francesco, 1, sede del Festival

Apertura e presentazione di ‘Francesco 4.0’

Introduce: Fabrizio Mandorlini Associazione Nazionale Città dei Presepi-

Intervengono: Mons. Andrea Turazzi Vescovo di San Marino – Montefeltro;

Maurizio Zerini – Presidente Unione Cattolica Artisti Italiani

– Sen. Silvio Franceschelli, membro della 9ª Commissione permanente, Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Giampaolo Tellini, Sindaco di Chiusi della Verna

Ore 11,00 Turismo esperenziale, spirituale e gastronomico

Opportunità di sviluppo negli anniversari francescani: i frutti della terra.

Interviene: Sen. Silvio Franceschelli

Partecipano i produttori del territorio. Esposizione dei prodotti, possibilità di assaggi e vendita. Presentazione delle attività e dei prodotti del territorio.

Taglio del nastro della Sagra del Tartufo e della Festa del Tortello di Corezzo. Intervengono i presidenti delle Pro Loco di Corezzo e di Chiusi.

Dimostrazione della cerca del tartufo, patrimonio immateriale dell’umanità, con i cani campioni e i tartufai

Le alleanze del gusto: Il Tortello incontra il tartufo nero

Cooking show e brindisi al festival e ai produttori, con distribuzione di piccoli assaggi ai presenti. Interviene Franco Polidori presidente di Arga Toscana.

Il festival si trasferisce a Corezzo.

Ore 17:00 Inaugurazione della festa del Tortello con presentazione del festival delle iniziative.

Domenica 13 agosto dalle ore 15:30

Dal presepe di Greccio il messaggio per gli uomini di ogni tempo

incontro con:

Emiliano Manfredonia, Presidente ACLI Nazionale;

Emiliano Fabi Sindaco di Greccio e Presidente Comitato nazionale Greccio 2023;

Andrea Pieroni Consigliere regionale della Toscana.

Coordina: Fabrizio Mandorlini Associazione Nazionale Città dei Presepi

Lunedì 14 agosto dalle ore 15:30

Ore 15:30 Passeggiata alla scoperta del bosco e delle piante che lo compongono con Riccardo Buti.

Ore 17:00 presentazione del libro ‘Il Drago sul campo’ di Riccardo Buti a favore della Fondazione Stella Maris di Pisa.

Ore 20:45 Fiaccolata al Santuario della Verna

Mercoledì 16 agosto dalle ore 15,30 ne parlano:

‘Cammini d’Italia: dove natura e spiritualità si incontrano’

Federico Eligi, delegato dal Presidente della Regione Toscana per i cammini; Flavio Foietta, Presidente della Via Romea Germanica;

Gianluca Bambi, Ippovie, percorrendo i cammini a cavallo;

Gianfranco Bracci, Le vie degli Etruschi: da Pisa a Spina e da Volterra a Chiusi;

Eraldo Ammannati: L’esperienza della Via Francigena in Toscana;

Marco Quaranta, Visit Alpi Liguri: La Rete delle Vie Monregalesi;

Terre di Presepi, la rete presepiale più lunga d’Italia La mappatura dei presepi lungo i cammini.

‘Le Vie di Francesco negli anniversari ottocentenari: prospettive e sviluppi’

Sono invitati e intervengono tutti gli attori, a ogni livello che partecipano al cammino. Introduce: Giampaolo Tellini Sindaco di Chiusi della Verna

L’Europa dei cammini intervista a Alberto d’Alessandro già direttore del Consiglio d’Europa, Ufficio di Venezia; al termine Cooking show: Il cibo dei pellegrini. Coordinano: Fabrizio Mandorlini e Sabrina Busato

Giovedì 17 agosto dalle ore 15:30

‘Un manifesto per l’Arno. Un esempio pilota per i fiumi d’Italia. L’acqua risorsa finita’

Ne parlano alcuni promotori:

Sabrina Busato, Presidente di FEISCT;

Fabiola Franchi, Comune di Vicopisano;

Rosanna Gallerini, Comune Capraia e Limite;

Fabio Franchi, Comune San Giovanni Valdarno;

Circolo canottieri di Capraia – Limite;

Edoardo Antonini, Pro Loco Capraia e Limite

‘Bluetour 2023: l’Italia vista dal mare’

Ne parlano: Sabrina Busato Presidente di Feisct e promotrice dell’iniziativa dell’organizzazione; Alfredo Giacon, scrittore, skipper e armatore di Jancris

Durante il pomeriggio: Consegna dei diplomi dei nuovi Ambassador della Toscana Al termine: Cooking show

Venerdì 18 agosto dalle ore 15:30

‘Francescanesimo, storia, arte e bellezza’

Isabella Gagliardi, Università di Firenze, ‘Le Donne Francescane’;

Mons. Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato delegato CET per la Cultura ‘L’arte e la bellezza’;

Domenico Mugnaini, Direttore del Settimanale Toscana Oggi ‘Capolavori del Cuore’;

Fr. Paolo Stoppani, Fraternità monastica di Montegiovi ‘Icona stimmate dell’arte’;

Fabrizio Mandorlini ‘Il presepe, la rappresentazione dell’incarnazione’ Coordina: Ermanno Poletti artista

‘Pace, natura, sostenibilità e globalizzazione. Il mondo in cui viviamo’

Ne parlano Alex Zanotelli, missionario e Fausto De Stefani, Alpinista

Ore 21:00

‘Sulle tracce di fratello Lupo. Escursione notturna nel bosco’

Sabato 19 agosto dalle ore 15:30

‘Alle origini del ‘Perdono grande’ di San Giovanni Valdarno’

Relatore: prof. Carlo Fabbri, storico. Incontro promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e dall’Ente Basilica Maria SS.ma della Grazie

‘Un’esperienza di comunità alle porte di La Verna: La Fraternità monastica di Montegiovi si racconta’

Ore 17:30 I ragazzi di Arnolfo in concerto

Al termine: Cooking show

Dalle 19:30 Cena con piatti del territorio con musica dal vivo

Domenica 20 agosto

Ore 10:00

Arrivo da Roma dell’icona di San Lorenzo

Ore 15,30

‘Da La Verna a Bologna nel nome di Francesco’

A colloquio con Suor Daniela Scarpellini del direttivo del Festival Francescano di Bologna. Al termine: Cooking show

Dalle ore 19:00 Festa di chiusura del festival

Cena con piatti del territorio e della tradizione francescana e musica dal vivo con Stefano Mattii

Diorami, presepi aperti e creativi d’Italia in esposizione in un percorso lungo un chilometro.

I presepisti: Claudio Terreni, Maurizio Turriani, Maurizio Longobardi, Luciano Mori, Candido Manzullo, Domenico Nucci, Natale Mattieto, Claudio Carletti, Annalisa Paniccià, Leandro Messi, Pro Loco Gricignano, Giuseppe di Iorio, Massimo Brini, Rosaria De Biasio, Romano Dini, Ernestina Carrato, Sandra Maestrini, Bruna Battaglini, Dorella Fardelli, Natalie Cangea, Giovanni Fiaschi, Stefano Mattii, Barnino Barnini, Marco Scarselli, Angelo Perini, Ermanno Poletti, Alessandro Vanni, David Shift, Vasco Lari e Daniela Corsi, Sonia Rossetti, Pro Loco Fucecchio, Associazione Festaioli di Roffia, Comunità Fraternità monastica della Speranza, Macachi Lab Albissola, Scuole primaria e dell’Infanzia di Castelfiorentino, Associazione, Presepisti di San Romano, presepisti Chiusi della Verna.

I presepisti di Castelfiorentino hanno allestito un monumentale presepe di luce sotto il santuario. L’associazione ‘Territorio in Comune’ di Ponte a Egola ha realizzato due monumentali presepi sostenibili nel bosco del Santuario e nel centro di Chiusi della Verna.

Le mostre

’50 Santi Francescani’, Collettiva di pittura Unione Cattolica Artisti Italiani; ‘Consapevole impotenza’ di Diana Polo ed Elisabetta Fontani;

‘Madre Natura, sorella pittura’ di Claudio Occhipinti;

‘Madre Terra’ – Collettiva di pittura;

‘I frutti della terra: il grano’ di ARTI il Ghibellino;

‘Acqua, Terra Fuoco Mani’ di Adrian Triboie e Vitaliee;

‘Moldova, elogio della natura’ di Alecu Renità;

‘Luce’ di Loretta Doro;

‘Il Cantico delle Creature’, collettiva;

‘Io sono Francesco’ di Massimo Nardi;

‘L’uomo e la natura’ di Domenico Conforte;

‘Labili confini’ di Lorella Consorti;

‘La vita di Santa Chiara in 5 tavole’;

‘L’adorazione dei Magi’ di Lina Vinazzani;

‘Natività in arte’, collettiva;

‘Annunciazioni e Madonne’, collettiva;

‘Calendario dell’Avvento’ collettiva UCAI.

I patrocini

Regione Toscana, Segreteria di Stato Turismo – Repubblica di San Marino, Dicastero per l’Evangelizzazione e Dicastero Sviluppo Umano Integrale del Vaticano, Unpli Unione Pro Loco d’Italia, Acli Nazionali, Unione Cattolica Artisti Italiani, Federazione Europea Itinerari storici e turistici, Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, Diocesi di Arezzo – Sansepolcro – Cortona, Diocesi di San Marino-Montefeltro, Consolato toscano di Moldova, Santuario della Verna, Comune di Chiusi della Verna, Pro Loco Verna. Associazione Granello di Senape, Comune di San Giovanni Val d’Arno.