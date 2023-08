ASD Vastogirardi, colpo in difesa arriva Visani dal Barletta 1922

Grandi aspettative sul nuovo acquisto

L’ASD Polisportiva rende noto l’ingaggio di Manuel Visani, difensore centrale proveniente dal Barletta 1922.

Nato a Foggia il 27 gennaio 1999, calcisticamente nasce proprio a Foggia, dove fa parte della Primavera. Nel corso della sua esperienza calcistica gioca con il Finale Primavera, Grumentum e San Severo.

Il ventiquattrenne è un ragazzo dal piede sinistro molto educato, già nelle prime apparizioni ha dimostrato questa e tutte le altre qualità.

A Manuel, un grosso in bocca al lupo per la stagione che disputerà in gialloblù.