Pollo alla mediterranea

Ingredienti

1 kg di fusi di pollo

200 grammi di olive neri e verdi

300 grammi di pomodorini

500 grammi di peperoni dolci

Mezza cipolla

1 peperoncino piccante

1 bicchiere di vino bianco

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Si tratta di un ottimo secondo, veloce ma molto gustoso, ottimo anche come cena per una serata primaverile.

Innanzitutto, prendiamo il pollo e lo mettiamo in una ciotola, aggiungendo un filo d’olio, del sale fine e massaggiandolo qualche secondo, per far assorbire il condimento.

In una padella facciamo riscaldare l’olio e mettiamo a soffriggere la cipolla tritata finemente e il peperoncino piccante, facciamo dorare per bene, dopodiché aggiungiamo il pollo che cominciamo a far cuocere a fuoco vivace, rigirando per qualche minuto, poi uniamo il vino bianco che lasciamo sfumare.

Allunghiamo un bicchiere d’acqua e mettiamo in padella anche i pomodori, le olive, snocciolate e tagliate a metà e i peperoni tagliati a filetti.

Copriamo con un coperchio e lasciamo completare la cottura a fuoco lento per 35 – 40 minuti, rigirando ogni tanto.

Impiattiamo, partendo dal pollo che poi ricopriamo con il nostro sughetto che, nel frattempo, si sarà ristretto.

Abbiniamo un Mondeuse rosso di Sicilia.

Buon appetito!