Oroscopo dal 25 settembre al 1° ottobre 2023

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni astrologiche che vanno dal 25 settembre al 1° ottobre 2023.

Siamo entrati in autunno, Sole e Marte sono in Bilancia, aspetto positivo per i segni d’aria, che avranno una settimana piena, grazie anche alla Luna in Acquario.

I segni di fuoco e di acqua sono grintosi. Periodo caratterizzato dalla ricerca di un adattamento per i Pesci, per i Sagittario il lavoro è al primo posto negli interessi, il Capricorno cerca l’amore, l’Ariete nuove esperienze, i Toro interessati alle questioni finanziarie in sospeso, per i Bilancia è una settimana segnata da stelle favorevoli.

Ariete

Cari Ariete, siete favoriti da Venere, che vi dona una particolare carica energetica, avete voglia di primeggiare, dovete tuttavia evitare le polemiche, le ripicche, che potrebbero inquinare, agli occhi degli altri, il vostro carattere.

Qualche esperienza spiacevole è prevista in un contrasto che fareste meglio ad evitare, alcuni fatti vi costringeranno a guardarvi allo specchio e sappiamo che peccate di egocentrismo. Diciamo che brillerete, ma dovete assolutamente mantenere la calma, importante è non perdere il controllo.

Toro

Cari Toro, sull’orizzonte ottimo periodo per il lavoro. Grazie ad un evento sociale avrete una settimana perfetta per risolvere questioni finanziarie a cui siete interessati. Potreste anche decidere per l’acquisto di un’auto o di una casa, così come imbarcarvi in un nuovo progetto pieno di emozioni.

Molte coppie dedicheranno questa settimana per momento delle scelte definitive pro o contro il mantenimento del rapporto, che riguardano la relazione d’amore. Mi raccomando, non fatevi coinvolgere da pettegolezzi e critiche verso un parente o un collega, vi si ritorcerebbe contro.

Gemelli

Cari Gemelli, bellissima settimana, grazie al favore del Sole e di Marte che vi sono amici e vi danno una carica che avete un po’ perso, siete pronti per la ripartenza. Attenzione agli acquisti, poiché sarete portati a sperperare più del dovuto.

Magari qualche serata romantica con l’anima gemella la potete organizzare, ma senza spese pazze. Molti potrebbero essere contatto con un vecchio compagno di scuola, non fatevi prendere da vecchie malinconie.

Cancro

Cari Cancro, possibili litigi in famiglia, la settimana prevede vecchi rancori in sospeso: è necessario un chiarimento. Chi cerca l’amore potrebbe sentire una forte pressione per la sfera sentimentale ed amorosa, magari c’è chi vuole fare un passo decisivo.

Possibili progetti finanziari interessanti, transazioni o acquisizioni. Sapete che siete capaci di lavorare bene da soli, tuttavia, il momento vi consiglia la collaborazione degli altri, che vi sarà proficua.

Leone

Cari Leone, Venere sempre favorevole vi ha dato una marcia in più negli affari sentimentali, avete consolidato una convivenza, un matrimonio, un figlio.

Se qualche amico vi desse un consiglio, non esitate ad accettarlo. Sul lavoro siete oberati di impegni. Indipendentemente da quelli che sono i vostri obiettivi, le novità che sopraggiungeranno saranno positive; non perdetevi d’animo, riuscirete a trovare una soluzione a tutto.

Vergine

Cari Vergine, avete tanti doni da aprire, molti sulle questioni finanziarie, è necessario che vi manteniate concreti e raccoglierete ciò che avete seminato.

Difficoltà in amore potrebbero portare a qualche crisi e non certo passeggera; vi sentirete messi alla prova. È possibile siate malinconici per qualche pettegolezzo in cui sarete trascinati; non fatevi prendere dalla paura, le stelle vi proteggono, soprattutto a inizio settimana. Scegliete, invece, un fine settimana rilassante con un buon libro.

Bilancia

Cari Bilancia, è iniziato il momento del vostro compleanno, il Sole e Marte sono nel vostro segno e vi donano forza, determinazione e voglia progettare in grande.

Siate consapevoli che le cose da gestire devono essere fatte con maturità e saggezza. Potreste essere interpellati per un consiglio da un familiare, sappiate aiutarlo al meglio, anzi agite. Questo scorcio di settembre vi vede in netta ripresa, con una normalità senza difficoltà e in netta ripresa.

Scorpione

Cari Scorpione, non rischiate di mandare a monte la progettualità per una ripicca, aspettate e puntate tutto sul fine settimana indimenticabile. I progetti finanziari vi rincorreranno, studiateli e fate la prima mossa verso un futuro che, comunque, avete già delineato nella vostra mente.

Potrebbe essere qualcosa che desiderate molto tempo, un acquisto spontaneo o un investimento a lungo termine. Per tutti la conoscenza di una nuova persona entrata nella vostra vita regalerà la buona riuscita di un vostro sogno.

Sagittario

Cari Sagittario, confusione, confusione, ecco a cosa stare attenti in questa settimana. Vi state muovendo male, senza strategie adeguate e avete un pensiero che vi tormenta; cercate un consiglio esperto, chiedete aiuto.

L’amore prevede qualche piccola discussione, sfruttate questa settimana per lavorare sulla vostra intelligenza emotiva, evitate di palesare la testardaggine, mantenete la lucidità e trovate il modo di schiarirvi le idee.

Capricorno

Cari Capricorno, vi sentirete rilassati anche se dovrete affrontare questioni finanziarie importanti, siete coraggiosi e saprete agire al momento giusto per realizzare profitti.

Usate allora le risorse accumulate in vacanza e dimostrate al mondo chi siete veramente, ottenendo successi in tanti ambiti. Affrontate le situazioni senza rimandarle, prendete in mano la situazione e agite: la sorte vi ringrazierà ampliando il risultato finale.

Acquario

Cari Acquario, la prossima settimana vi promette forza, entusiasmo e intraprendenza, solo non affrettate le cose, mantenete la calma e, con un passo alla volta, arriverà finalmente il periodo migliore.

Sfruttate le vostre energie per vincere situazioni che sapete avverse da tempo, con coraggio e convinzione nei primi giorni della settimana, quando, aiutati da aspetti favorevoli di Sole, Luna e Marte, avrete potenza, convinzione e intuito, qualità da sfruttare appieno. È ora di andare a galoppo.

Pesci

Cari Pesci, navigate tranquilli in acque limpide, riuscire a trovare una serena felicità. Qualche ristrettezza finanziaria sarà presto evidente, mettete da parte le critiche e trovate la soluzione più adeguata, ci riuscite sempre.

Dovete fare del vostro meglio e pensare positivo, i momenti migliori sono vicini, non arrendetevi. In amore tutto va a gonfie vele per voi, usate la vostra filosofia, il distacco, perché tutto si esaurirà velocemente sia per voi che lo supererete, sia per chi vi accusa di essere troppo distaccati.