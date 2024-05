‘Ragazzi in Aula’ con gli studenti di Montesano della Marcellana (SA)

Parteciperà il Questore alle Finanze del Consiglio regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Martedì 28 maggio 2024 alle ore 10:00 si terrà, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, ‘Ragazzi in Aula’ con la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto comprensivo ‘Montesano’ di Montesano sulla Marcellana (SA).

Gli alunni, che siederanno nell’Aula dell’assemblea legislativa campana e simuleranno lo svolgimento di una seduta consiliare, presenteranno una proposta di legge per la riapertura e il riutilizzo dei giacimenti delle acque termali già esistenti sul territorio regionale ed, in particolare, delle terme di Montesano sulla Marcellana.

Parteciperà il Consigliere Questore alle Finanze del Consiglio regionale della Campania.