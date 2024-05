Festival della Lentezza sold out in 10 minuti

Grandissimo e inatteso il successo: in pochi minuti quasi tutti gli eventi sono andati sold out, ma durante i giorni dell’evento saranno disponibili altri posti

Riceviamo e pubblichiamo.

La decima edizione del Festival della Lentezza, a Parma dal 7 al 9 giugno 2024, ha già avuto la sua consacrazione: in pochi minuti quasi tutti i biglietti disponibili sul sito sono andati esauriti, proprio come succede ai grandi festival nazionali.

Un successo inatteso ma meritato per la manifestazione che dalla sua nascita si adopera per offrire socialità e cultura con incontri, concerti, spettacoli e laboratori, tutti gratuiti.

Complici un programma ancora più ricco dell’edizione precedente; ospiti del calibro di Umberto Galimberti, Paolo Fresu, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Vera Gheno, Francesca Mannocchi, e tanti altri; una location suggestiva nel cuore della città; ma soprattutto la certezza di una manifestazione che da sempre è garanzia di grande qualità e organizzazione, capace di creare un’atmosfera gioiosa, all’insegna della convivialità.

Sul sito della manifestazione ci sono tutte le informazioni utili per chi fosse interessato a partecipare a un evento che non risulta più prenotabile: https://lentezza.org/edizione-2024/come-partecipare/.

Per ragioni organizzative, infatti, il numero di posti in prenotazione non equivale alla quantità totale di posti a sedere.

Il Direttore artistico Marco Boschini interviene: