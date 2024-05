Rocca su sgombero a Tor Cervara a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ringrazio il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e tutte le forze dell’ordine che oggi hanno partecipato all’operazione per lo sgombero delle ex officine Romanazzi in via Tor Cervara 25.

Un’azione necessaria che la Regione Lazio aveva sollecitato da tempo per il ripristino della legalità.

Ora, finalmente, quei luoghi che erano diventati covi di illegalità e spaccio possono tornare in mano ai cittadini di via Tor Cervara.

Quello di oggi è un intervento frutto di una pianificazione complessa da parte del prefetto Giannini e rappresenta una delle priorità della nostra amministrazione: il ripristino della legalità nelle zone più complesse e nelle periferie.