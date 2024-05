Coppa Italia Lead, a Campitello di Fassa (TN) oro Scolaris e Tomatis

Le semifinali riservano alcune sorprese

Alla Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa (TN) è andata in scena questo weekend la terza e conclusiva tappa del circuito di Coppa Italia Lead.

In qualifica Giovanni Placci, Orobia ASD, e Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, guidano la classifica con 2 top, seguiti da Davide Picco, El Maneton Schio, Andrea Ludovico Chelleris, Teste di Pietra PN, ed Ernesto Placci, Carchidio – Strocchi Faenza.

Le semifinali riservano alcune sorprese: sale al comando del gruppo Davide Picco con 38+, seguito da Davide Marco Colombo, Fiamme Oro, con 36+ e Riccardo Vicentini, Lupi Climbing Team, con 34+.

Grande escluso Giovanni Placci, che perde l’appiglio al movimento 24+ e conclude così la sua gara al 12° posto, fuori dalla top 10 dei finalisti.

Altra sorpresa positiva Luca Bertacco, King Rock Climbing Team, che si posiziona al 5° posto con 30+ e guadagna la finale.

In finale conquista l’oro Giorgio Tomatis, unico a raggiungere il top, argento per Davide Marco Colombo che raggiunge la presa 44, bronzo per Luca Boldrini, Deva Wall, con lo stesso numero di prese, così come Luca Bertacco che conquista il 4° posto e Giorgio Bendazzoli, El Maneton Schio, che si piazza al 5° posto.

Al termine della gara Tomatis ha commentato così la sua medaglia:

Dopo un inizio di stagione un po’ complicato sono riuscito a ritrovare il flow, finalmente, e sono contento. Avevo bisogno di una vittoria così per rientrare un po’ in modalità gara, dopo le prime qualifiche olimpiche, dove non sono riuscito a dare il meglio. Ora testa avanti fino alla prossima OQS e poi vedremo cosa mi riserverà il futuro.

Nella compagine femminile tiene fin dalle qualifiche le redini del comando Ilaria Maria Scolaris, SASP Torino, con un top e un 44+, seguita da Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro, e Federica Papetti, Rock Brescia ASD.

In semifinale Ilaria Maria Scolaris conferma il suo dominio, essendo l’unica a conquistare il top. Claudia Ghisolfi insegue con 39+ e Federica Papetti si piazza al terzo posto, arrivando alla presa 37.

In finale la Scolaris sigla la vittoria con un top. Argento per Claudia Ghisolfi, anche lei arrivata al top, ma con un risultato inferiore in semifinale, bronzo per Federica Papetti, che arriva al movimento 45+ come Federica Mabboni, Crazy Center, e Valentina Arnoldi, Ragni Lecco, rispettivamente in 4° e 5° posizione.

Ilaria Maria Scolaris non si limita all’oro nella tappa: conquista anche la Coppa Italia Lead assoluta con un ampio distacco, seguita da Federica Mabboni e Valentina Arnoldi.

La Scolaris al termine della gara ha dichiarato:

Sono contentissima, è la prima vittoria di Coppa Italia generale, era un sogno che era da tanto tempo nel cassetto. Ieri le vie erano molto belle, con il meteo è stato difficile scalare davvero bene, ma i percorsi erano divertenti, oggi col sole è stato ancora più piacevole. Sono contenta di aver scalato al meglio.

Giovanni Placci, che sorprendentemente era rimasto fuori dalla finale di questa terza tappa, riesce comunque a vincere il titolo di circuito, grazie alle ottime prove delle 2 gare precedenti, seguito da Riccardo Vicentini e da Matteo Reusa, ASD Kuota 8.10.

La Coppa Italia Lead Giovanile di circuito viene conquistata da Elena Brunetti, Climbing Side Roma, seguita da Bettina Dorfmann, AVS Brixen, e da Matilda Liù Moar, AVS Brixen, mentre nel comparto maschile porta a casa il trofeo generale Riccardo Vicentini, seguito da Fritz Engele, AVS Meran, e da Matteo Reusa.

Prima delle premiazioni il Vicepresidente FASI Ernesto Scarperi ha voluto ringraziare Fassa Climbing:

È sempre un piacere essere qui in Val di Fassa, in una struttura ormai ‘storica’. Stiamo vivendo una stagione molto intensa: il prossimo fine settimana si terrà il Campionato Italiano Giovanile U20 tra Bressanone e Brunico e il weekend successivo il Campionato U14 a San Martino di Castrozza. E poi c’è la prossima gara di qualifica olimpica, incrociamo le dita per i nostri atleti. Il movimento sta crescendo, stiamo lavorando intensamente per finire il Centro di preparazione olimpica ad Arco di Trento, che rappresenterà senz’altro un grande punto di riferimento per i nostri atleti in vista delle competizioni internazionali.

I prossimi appuntamenti internazionali con la specialità di difficoltà sono la prima tappa di Coppa Europa Lead ad Augsburg, in Germania, il 21 – 22 giugno, e la seconda prova di Coppa del Mondo Lead ad Innsbruck, Austria, il 24 – 25 giugno.

Mentre a livello nazionale c’è grande attesa per il Campionato Italiano Lead, che si disputerà il 6 – 7 luglio a Curno (BG).

