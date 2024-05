‘Radio Italia Live – Il Concerto’ arriva a Napoli

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia è inserito nel progetto ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024’ e sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

‘Radio Italia Live – Il Concerto’, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli.

Appuntamento in piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20:40.

Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell’evento, nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024’.

Protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti, inoltre, collegamenti speciali con il backstage e il VIP ring isybank.

La sigla iniziale di ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

‘Radio Italia Live – Il Concerto’, nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024’ sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare ‘Curare a casa’.

Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

L’accesso in piazza del Plebiscito, in occasione di ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ giovedì 27 giugno, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12:00 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata ‘Richiesta accrediti’ e seguire le istruzioni.

Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Dalle 20:40 sarà in diretta, in contemporanea, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive.

In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi.

A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione “#RILIVE” all’interno dello spazio New Music.

Le dichiarazioni

Il Sindaco di Napoli:

Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli, in una piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell’ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale. Il Comune è parte attiva nell’organizzazione di questo evento che si inserisce nel programma ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024’, consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata.

Il Consigliere del Sindaco su Musica e Audiovisivo:

Sono davvero contento di avere gli amici di Radio Italia a Napoli perché la loro presenza è anche un riconoscimento per Napoli che si conferma sempre di più una Music City centrale nei circuiti nazionali ed internazionali con una scena musicale viva e una sempre maggiore attenzione alla sua industry ed alle sue professionalità. Sono anche molto soddisfatto che Radio Italia abbia voluto aderire al progetto ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024’ con la propria vicinanza all’ospedale Santobono perché musica è business ma anche attenzione ai luoghi del disagio.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:

La seconda data del ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ quest’anno si terrà, per la prima volta, in piazza del Plebiscito a Napoli. Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo. Anche in Piazza del Plebiscito sarà presente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori che avrà riarrangiato tutti i brani che verranno eseguiti. Ringrazio il Sindaco di Napoli e tutte le persone con le quali abbiamo iniziato a collaborare e collaboreremo per il miglior svolgimento di questo nostro evento.

Alla presentazione dell’evento, che si è svolta questa mattina, 28 maggio, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, ha preso parte anche Alessandra Amoroso: