Napoli, Ferrante premia ASD Polisportiva Silenziosa Partenopea Rubino

I Vicecampioni d’Italia FSSI calcio a 5 under 21 a Palazzo San Giacomo

L’Assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, ha premiato presso Palazzo San Giacomo, l’ASD Polisportiva Silenziosa Partenopea F. Rubino di Napoli per la conquista del risultato storico di Vicecampioni d’Italia FSSI calcio a 5 under 21.

L’Associazione, da sempre partecipa alle competizioni con l’obiettivo di stimolare la partecipazione delle persone non udenti allo sport, come momento di aggregazione sociale, di crescita ed integrazione.

Ha dichiarato l’Assessora Ferrante: