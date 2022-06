Agricoltura, 250 milioni di euro erogati in Toscana nel 2021

Saccardi: ‘Il sistema Toscana funziona’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La fine del mese di giugno coincide con il momento più opportuno per fare un bilancio, sebbene provvisorio, dell’andamento dei pagamenti in agricoltura, in particolare con riferimento ai pagamenti relativi alla Campagna 2021 e al richiesto della Campagna 2022.

Anche quest’anno ammontano a circa 250 milioni di euro i pagamenti 2021 che la Regione Toscana ha erogato tramite ARTEA su Domanda Unica e PSR a superficie, misura 10 su interventi agroclimatici, misura 11 sull’agricoltura biologica e la misura 13 per zone svantaggiate.

Per la campagna 2022, invece, sono ad oggi oltre 51.000 le domande presentate per un richiesto complessivo stimato di 253milioni di euro.

A fare il bilancio è la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare, Stefania Saccardi, ad un giorno dalla chiusura dei pagamenti che saranno completati il 30 giugno.

Commenta la Vicepresidente Saccardi: