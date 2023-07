Maltempo Lombardia: associazioni agricole in Commissione Agricoltura

Audizione il 27 luglio a Palazzo Pirelli alla presenza anche dell’Assessore Beduschi

Per cominciare a fare il punto e avere una prima stima e un primo quadro sui danni e sulle principali emergenze legate al comparto agricolo riscontrate in Lombardia a seguito del maltempo degli ultimi giorni, domani giovedì 27 luglio alle ore 13:00, nella pausa dei lavori consiliari, in Commissione Agricoltura il Presidente Floriano Massardi ha convocato in audizione i vertici di Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, Copagri Lombardia e CIA Lombardia.

La seduta si terrà al 3° piano di Palazzo Pirelli alla presenza anche dell’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi.