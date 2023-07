Giani propone Morello alla guida del Meyer: sì di Ministro e Rettrice

La candidatura sarà inviata adesso in Consiglio regionale, per raccogliere il parere anche della Commissione competente

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani propone alla guida dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze Paolo Morello Marchese, attuale Direttore generale dell’ASL Toscana Centro.

L’intesa con l’Università di Firenze già c’è e pure quella con il Ministero della salute, chiamato ad esprimersi dopo che il Meyer, l’anno scorso, è diventato un IRCS, ovvero un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Rettrice Alessandra Petrucci e il Ministro Orazio Schillaci hanno già espresso parere favorevole. Il Presidente della Toscana Eugenio Giani, a questo punto, ha quindi predisposto la lettera per raccogliere il parere anche della Commissione competente del Consiglio regionale e rendere quindi la nomina esecutiva una volta acquisito.

Paolo Morello Marchese subentra a Alberto Zanobini.

Spiega il Presidente della Toscana, Eugenio Giani:

Ringrazio Zanobini per il grande lavoro fatto in questi otto anni, dal 2015, alla guida del Meyer. Ho deciso di proporre Morello alla guida dell’istituto perché la sua storia professionale dimostra che sarà una guida autorevole per il rilancio e il sostegno ai professionisti straordinari del nostro centro di eccellenza pediatrico.

Paolo Morello Marchese, classe 1956 e medico dal 1982, specializzato prima in gastroenterologia e poi in igiene e tecnica ospedaliera, dirige dal 2016 l’azienda USL Toscana Centro e prima ancora, dal 2012 al 2016, ha diretto l’ASL di Firenze.

In precedenza, dal 2009 al 2012, era stato Direttore delle Scotte a Siena, l’azienda ospedaliera universitaria della città, e nei cinque anni precedenti del Meyer, da febbraio del 2004 a gennaio 2009, ruolo a cui ora viene di nuovo proposto.

Come Direttore generale dell’istituto, nel 2007, ha curato il trasferimento e trasloco dalla vecchia sede di via Luca Giordano alla nuova sede dell’ex villa Ognissanti. Del Meyer, tra il 2000 e il 2004, Morello era stato anche Direttore sanitario. Nel suo curriculum vitae figura anche la direzione sanitaria, per nove anni, di un IRCCS di neuroscienze.