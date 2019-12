Le nuove modalità di gioco nel gambling, dall’online al live

Il gambling protagonista del web

Oggi la tecnologia ci permette di fare cose prima impensabili, un’evoluzione che ha coinvolto davvero ogni singolo aspetto delle nostre vite. Le innovazioni continuano, negli ultimi 10 anni sono cambiate parecchie cose e il progresso non si ferma.

Un discorso del genere possiamo applicarlo anche al gioco, e nella fattispecie al gambling: chi ama giocare d’azzardo sa bene che oggi il digitale è il vero protagonista, e lo testimonia il successo dei siti di casinò online, con fatturati da record. Il merito dei numeri che vedremo fra poco, comunque, va soprattutto alle nuove modalità progettate per andare incontro alle esigenze degli utenti, che oramai non si accontentano, ma pretendono sempre di più. Vediamo dunque di iniziare dalle nuove modalità di gioco, per poi andare alla scoperta di qualche numero del settore.

Dall’online al live, il gambling protagonista del web

Oggi ai casinò si gioca online, e su questo ci sono ben pochi dubbi. Gli utenti sanno che oramai possono accendere il computer, connettersi a Internet, cercare il proprio portale preferito e iniziare a giocare a qualsiasi grande must del gambling. Dalle roulette alle slot machine, passando per il poker, queste piattaforme offrono diverse alternative. Senza poi considerare la nuova modalità che sta conquistando le attenzioni degli appassionati, e che consente ad esempio di giocare a giochi come il blackjack live, collegandosi ad esempio su leovegas.it.

In cosa consiste questa modalità? È più semplice provarla che spiegarla: in sostanza ci si collega ad un software che consente di giocare in un vero casinò, con veri croupier, e su veri tavoli verdi. Il tutto viene reso possibile da una rete di videocamere, e da un sistema di comunicazione che invia i comandi del giocatore al dealer, attraverso un auricolare. Naturalmente questo meccanismo può essere più o meno evoluto, a seconda della piattaforma. In certi casi è possibile giocare in casinò che si trovano a Dubai, in altri abbiamo invece abbiamo trovate particolari come i replay delle azioni più concitate in slow motion. Insomma, si tratta di una novità da provare assolutamente.

Qualche dato sul successo dei casinò digitali

Quanto valgono oggi i casinò telematici? Circa 72 milioni di euro, stando ai dati ufficiali di settore, con un incremento percentuale del 22% nel 2019. È la diretta testimonianza del fatto che gli amanti del gioco d’azzardo apprezzano eccome l’impegno delle aziende di gambling online, che hanno fra le altre cose aumentato la portata dei propri investimenti, +4%.

Chiaramente il mondo del gioco d’azzardo digitale non conta al suo interno soltanto i casinò, e se si guarda alla situazione nel suo complesso, si arriva ad un giro d’affari di circa 712 milioni di euro nei primi tre trimestri del 2019, +13%. Ci si trova di fronte a numeri importanti, che è raro trovare in altri comparti, e che derivano in gran parte dalle novità come il già citato gioco live sui casinò. E lo scorso settembre ha confermato l’eccellente stato di salute di queste piattaforme, con un record di fatturato e con un +18% rispetto allo stesso mese del 2018.