Latina, Palazzo: ‘124 nuovi posti letto al Goretti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’intervento della Giunta regionale che con una delibera straordinaria e necessaria mette di fatto a disposizione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina 124 nuovi posti letto. Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Spiega l’Assessore Palazzo:

Un intervento molto atteso dalla cittadinanza che va finalmente a incidere in maniera significativa sulla riduzione dei tempi di attesa dei pazienti costretti a stazionare, anche per giorni, nel Pronto Soccorso in attesa di un ricovero nei reparti di degenza.

Sono orgogliosa di annunciare questo provvedimento, cambio di passo che dimostra quale sia la priorità della nostra amministrazione: rispondere ai reali bisogni dei malati e garantire un’accoglienza più dignitosa a chi si rivolge all’ospedale Santa Maria Goretti.

L’incremento dei posti letto che ha avuto il via libera dalla Giunta Rocca è parte integrante del progetto sperimentale e temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, che è stato approvato lo scorso maggio e ora viene esteso anche nella ASL di Latina.