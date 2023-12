Riordino rete ospedaliera, Righini: deciso passo in avanti sanità Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie alla lungimiranza del Presidente Francesco Rocca e del Direttore Andrea Urbani, l’offerta sanitaria diventa finalmente meno romanocentrica, trovando un nuovo equilibrio con i bisogni delle province e dell’area metropolitana, riportando abbondantemente sopra la media dei 3 posti letto ogni 1.000 abitanti in tutte le zone fuori la Capitale.

Il piano di riordino della rete ospedaliera è una grande notizia per tutto il territorio regionale.

Lo ha dichiarato Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e Pesca, ai Parchi e Foreste della Regione Lazio.

Ha concluso l’Assessore:

Con il provvedimento approvato oggi in Giunta, quindi, la sanità del Lazio compie un decisivo passo in avanti verso un sistema che risponda in maniera puntuale ai bisogni dei suoi cittadini anche attraverso il potenziamento e la riapertura di reparti di straordinaria importanza.