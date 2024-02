Il Presidente Giani consegna il Pegaso d’oro a padre Bernardo Gianni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A padre Bernardo, simbolo di una Toscana e di una Firenze che chiedono pace e chiedono di guardare oltre il provincialismo, la città sul monte come la definì il Sindaco La Pira: San Miniato, dove i padri olivetani e il loro abate, padre Barnardo, riescono a svolgere una funzione che è spirituale, civile e in grado di interpretare la vocazione naturale di Firenze e della Toscana.

Queste le parole con cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha iniziato l’intervento con cui ha accompagnato la consegna del Pegaso d’Oro a padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, a Firenze.

Il Presidente ha proseguito:

Questa massima onorificenza della Regione Toscana, e ringrazio la Giunta aver condiviso la scelta all’unanimità, va a padre Bernardo, per aver svolto e continuare a svolgere una funzione fondamentale che si innesta nell’espressione e nella vocazione di Firenze e della Toscana.

Questo tributo è un riconoscimento ai suoi alti meriti, che lo hanno portato a valorizzare San Miniato al Monte, ad essere un riferimento per la spiritualità, lui che ha guidato nel 2019 gli esercizi spirituali di papa Francesco, lui che ha guidato in modo magistrale il millenario della dedicazione della basilica di San Miniato al Monte, lui che è simbolo di civiltà nel momento in cui è riuscito a concretizzare l’incontro fra le religioni e le fedi, a fronte del conflitto che oppone Israele e i Paesi arabi nella martoriata Palestina, in una marcia che a ottobre ha coinvolto più di 20mila persone.

Padre Bernardo ha colto e continua a cogliere il senso più profondo e compiuto dei valori della pace propri di questa città e li rinnova amplificandoli.