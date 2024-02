Giuria Festival Sanremo: Corecom Molise fa il pieno di radio locali

Riceviamo e pubblichiamo.

Il primo intervento del Corecom Molise è stato salvaguardare la presenza delle testate radiofoniche regionali nella giuria del festival di Sanremo e si è atteso fino alla fine per darne notizia.

Le giurie dell’edizione 2024, secondo il nuovo regolamento, sono tre: sala stampa, televoto e giuria delle radio.

Scompare, dunque, la giuria demoscopica che sarà sostituita da una giuria appunto delle radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Ma vediamo insieme come si vota, in quali serate e votano le varie giurie e il loro peso nella formazione della classifica di Sanremo 2024. Ricordiamo che non sono previste eliminazioni.

Durante la prima serata le 30 canzoni in gara verranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e web e saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 10 posizioni in classifica.

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria delle radio.

I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale così ripartito: televoto 50%; giuria delle radio 50%. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della quarta serata, la serata – evento dedicata alle cover, i 30 artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le giurie: dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, TV e web e dalla giuria delle radio.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: televoto 34%: giuria della sala stampa, TV e web 33%, giuria delle radio 33%.

Saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 10 posizioni di serata e l’artista primo classificato sarà decretato ‘vincitore della serata’.

Nella finalissima, la quinta serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il televoto.

Sarà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata e al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni/artisti che verrà comunicata al pubblico.

Dopo la riproposizione dei brani, dal vivo o mediante registrazione, interpretati dai primi 5 classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie, televoto, giuria della sala stampa, TV e web e giuria delle radio, che avranno un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: televoto 34%; giuria della sala stampa, TV e web 33%; giuria delle radio 33%.

Nel riportare il contenuto da TPI, è possibile scaricare anche il regolamento cliccando su: https://www.rai.it/programmi/sanremo/Regolamento-Festival-di-Sanremo-2024-e-Info-d36dafa4-f190-4d59-b114-deb0d6b38382.html.

Ringrazio l’organizzazione della Presidenza dei Corecom nazionali, che ha tenuto conto della vacatio della giuria di Sanremo Radio Molise Corecom Molise, per l’istruttoria delle testate radiofoniche ammesse, e sono contento che ben 3 di esse partecipino nel concorrere nelle scelte del festival della canzone italiana.

Ribadisco che il criterio nazionale recita: almeno una radio per regione e una per provincia: le uniche in regola, in base al meticoloso lavoro svolto dalla Rai, sono risultate: Molise, Valle d’Aosta e Veneto.

Questa comunicazione, giunta dal coordinamento Corecom nazionale, ci ha fatto davvero piacere e premia il lavoro svolto dal personale del Corecom Molise e dal nuovo Comitato.

Le emittenti partecipanti sono: Radio Luna, Radio Orizzonte e Radio Hollywood per l’ordine di presentazione modulistica.

Il Presidente del Corecom Molise – Prof. Vincenzo Cimino