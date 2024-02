‘White Out – la conquista dell’inutile’ al Teatro Area Nord

In scena a Napoli l’11 febbraio

Continua #ConfiniAperti 2024, la stagione del Teatro Area Nord di Napoli con lo spettacolo ‘White Out – la conquista dell’inutile’ della Compagnia Piergiorgio Milano, del coreografo, regista ed autore Piergiorgio Milano, terzo appuntamento della stagione #confiniaperti 2024, in scena domenica 11 febbraio ore 18:00.

Si tratta di uno spettacolo che fonde in maniera totale danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo, con un forte carattere cinematografico e teatrale. È il racconto di un dramma di montagna che alterna risate e tensione.

‘White out’ è il termine con cui in alpinismo si definisce la perdita totale di visibilità nel senso di distanza e direzione. Si crea quando il biancore uniforme di una pesante copertura nuvolosa incontra un terreno innevato, che riflette quasi tutta la luce che riceve, generando l’impossibilità di avanzare o retrocedere.

Una condizione di stallo, che può portare a conseguenze estreme. Una frontiera tra la vita e la morte dall’aspetto gentile, morbida come le nubi e la neve.

Un poetico omaggio agli alpinisti che sono scomparsi o che hanno rischiato di scomparire nel bianco senza fine delle altezze, definiti ‘i conquistatori dell’inutile’.

In scena tre interpreti, Javier Varela Carrera, Luca Torrenzieri, Piergiorgio Milano, che, per la regia e coreografia di Piergiorgio Milano, danno vita ad una narrazione eseguita con la tecnica dei flashback e delle alternanze temporali tra le scene.

Lo spettacolo affronta i temi della morte, dell’amicizia, del rischio e della fiducia, seguendo l’evoluzione di una piccola comunità di alpinisti nel loro cammino iniziatico.

