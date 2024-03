Giani su L’Aquila Capitale italiana della Cultura

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Vi preannuncio questa proposta. Sento di poterlo fare, anche se non ne ho ancora parlato in Giunta e in Consiglio regionale.

Per il valore che ormai ha acquistato la Valdichiana senese, la potremmo rendere, quest’anno, capitale toscana della cultura.

Il fatto che a livello nazionale sia stata scelta L’Aquila, non è una sconfitta per la Valdichiana. Non dimentichiamo che la nomina di L’Aquila assume un significato particolare legato alla ricostruzione dopo il terremoto.