Un anno di ‘Nidi Gratis’ in Toscana. Bilanci e novità

Conferenza stampa il 15 marzo al Teatro La Compagnia di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Bilanci e prospettive di ‘Nidi Gratis’ saranno al centro dell’evento in programma domani, venerdì 15 marzo, al Teatro La Compagnia di Firenze, via Cavour 50/r.

A un anno dal lancio, la Regione Toscana fa il punto sulla misura che, con il contributo del Fondo Sociale Europeo +, ha già aiutato migliaia di famiglie sostenendo l’educazione della prima infanzia attraverso l’accesso gratuito ai nidi e agli altri servizi educativi per la prima infanzia.

L’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo bando ‘Nidi Gratis’, che prevede delle novità rispetto al bando precedente e per discutere su come migliorare il supporto alle famiglie nell’accesso ai servizi educativi.

La mattina, al via dalle 10:30, vedrà gli interventi del Presidente Eugenio Giani, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, in videocollegamento, e dell’Assessore a istruzione, formazione, Università e ricerca, lavoro, politiche di genere Alessandra Nardini.

Sul palco saliranno anche Francesca Giovani, Direttrice Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, Regione Toscana, Susanna Mantovani, Presidente della Commissione Nazionale 0 – 6 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Simona Giarratano, DG Occupazione e Affari Sociali della Commissione europea, Sabrina Breschi, Direttrice generale dell’Istituto degli Innocenti, Nicola Sciclone, Direttore IRPET, Sara Mele, Dirigente settore educazione e istruzione della Regione Toscana.

Dalle 14:30, una sessione pomeridiana con la tavola rotonda ‘Accogliere bambine, bambini e famiglie: prevenire le disuguaglianze e sostenere la genitorialità’.

Introdurrà e coordinerà la discussione Jessica Magrini, del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana. Parteciperanno Vanna Boffo, docente dell’Università di Firenze; Paola Milani e Farnaz Farahi, docenti dell’Università di Padova; Annalia Galardini, dell’Associazione Culturale Crescere.

Alle 10:30, è convocato un punto stampa con il Presidente Giani e l’Assessore Nardini.

‘Nidi Gratis’ è finanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo+ nell’ambito di GiovaniSì ed è un intervento di rilevanza strategica per il Programma regionale Toscana FSE+ 2021-2027.