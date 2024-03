Finanziamento POC, Rocca: Ossigeno vitale per realtà Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie al finanziamento del Programma operativo complementare approvato dal CIPESS, ridiamo ossigeno vitale a molte realtà della nostra Regione.

I fondi stanziati, ben 870 milioni di euro, andranno a ricoprire molti settori che nella nostra Regione hanno bisogno di uno sviluppo siderale, come ad esempio, nel campo della ricerca, dell’innovazione o per raggiungere livelli concorrenziali per la digitalizzazione.