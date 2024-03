Cesport a caccia del riscatto in casa del San Mauro

La gara è in programma il 23 marzo presso la piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)

Dopo aver conquistato un punto in appena tre partite in questo inizio di girone di ritorno, la Cesport Italia cerca il riscatto in casa del San Mauro, fischio d’inizio sabato 23 marzo alle ore 17:00 presso la piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) ad opera del signor Domenico Rotondano di Salerno.

È una Cesport che vuole ritrovare certezze, punti e consapevolezza dei propri mezzi, le ultime uscite sono state decisamente sottotono ed il traguardo stagionale non è ancora raggiunto, ne è testimonianza il fatto che le altre squadre che lottano per la salvezza si stanno avvicinando in classifica, da qui l’esigenza di cambiare rotta e tornare a fornire prestazioni di qualità decisamente superiore come fatto nel girone d’andata.

I partenopei dovranno fare a meno di capitan Femiano squalificato per proteste dopo la molto discutibile gestione arbitrale della partita contro il Salerno.

La Cesport affronterà una squadra affamata di punti, il San Mauro, vittima di una classifica sicuramente bugiarda per quelle che sono le qualità della formazione allenata da Andrè, come dimostrano i precedenti incontri tra le due squadre in cui la Cesport ha sempre sofferto il gioco dell’altra formazione napoletana.

L’ultimo posto in classifica obbliga i biancazzurri a lottare per i tre punti, vedremo se stavolta la Cesport riuscirà ad essere all’altezza dell’avversario.

Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.