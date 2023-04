‘Emilio Celata è Anna Karenina’ al Teatro Trastevere

In scena dal 1° al 2 aprile a Roma

Esclusivamente il 1° aprile, ore 21:00, e il 2 aprile, ore 17:30, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Emilio Celata è Anna Karenina – Un viaggio in un magone di prima classe’ di Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi, regia Sandro Nardi, con Emilio Celata, disegno Luci Filip Marocchi – Stas Terni.

Emilio Celata, incastrato in un quadrato di luci, dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno alla protagonista, Anna Karenina; donna fuori di sé, caparbiamente presente a se stessa.

La regia visionaria di Sandro Nardi crea atmosfere che tendono a mutare velocemente, i pochissimi oggetti in scena stupiscono lo spettatore quando si trasformano in figure che accompagnano l’attore quasi a non volerlo lasciare solo dentro la scena; Anna appare ritmicamente naïf e tremendamente vera, Anna è totalizzante.

Il racconto è un insieme di impressioni che, in un saliscendi di vortici intrecciati di surrealismo e verismo, incarnano lo stile di scrittura di Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi. La narrazione non è certo lineare ma lo spettatore riuscirà comunque a uscirne indenne, meravigliato e arricchito.

Consigliata prenotazione

Biglietto:

intero €13,00

ridotto €10,00

prevista tessera associativa

Contatti:

info@teatrotrastevere.it