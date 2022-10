Disturbi alimentari, mortalità in calo grazie alla rete di cura toscana

Conferenza stampa il 17 ottobre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Uno studio scientifico conferma la validità della rete toscana per la cura dei disturbi alimentari, come anoressia e bulimia, realizzata grazie all’impegno congiunto della ASL Toscana centro e della Azienda ospedaliero universitaria Careggi, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle complicanze mediche e della mortalità.

I risultati della ricerca saranno illustrati lunedì 17 ottobre, alle 12:00, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 Firenze.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente della Regione Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Le due aziende saranno rappresentate da Valdo Ricca, Direttore della Psichiatria di Careggi, Giovanni Castellini della Psichiatria di Careggi, Brunetto Alterini, Direttore della medicina interna a indirizzo cardiovascolare e perioperatorio di Careggi, Alessandro Sergi, Direttore dello staff sanitario della ASL Toscana centro, e Stefano Lucarelli, Direttore UFS Disturbi alimentari ASL Toscana centro.