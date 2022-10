Alexis Ffrench finalmente a Milano con il nuovo album ‘Truth’

Il pianista e producer si esibirà il 18 ottobre al Blue Note

Siamo lieti di poter finalmente annunciare i concerti italiani di Alexis Ffrench, pianista e producer che si sarebbe dovuto esibire nel nostro Paese lo scorso anno e che era stato costretto ad annullare l’intero tour a causa della pandemia di Covid-19.

Ffrench salirà sul palco del Blue Note di Milano martedì 18 ottobre 2022 per due set, il primo alle 20:30 e il secondo alle 22:30.

I biglietti per gli show sono disponibili su BlueNoteMilano.com dalle 10:00 di venerdì 10 giugno e a seguire anche sul circuito Ticketone.

Alexis Ffrench non ha timore di trattare tematiche importanti nella sua musica. Per anni il pianista ha usato le sue composizioni per dare risalto ai temi della salute mentale, della diversità e per sfidare il mondo della musica classica ad essere più inclusivo.

Il suo ultimo lavoro ‘Truth’, Sony Classical, 2022, è decisamente il più potente e politico, ma anche il più ottimista che il pianista abbia mai pubblicato:

Ho immaginato come potrebbe essere il mondo se tutti avessero la possibilità di domandarsi ‘chi sono io?’ e ‘qual è il mio scopo?’ e ciò che noi, come razza umana, potremmo creare e cambiare insieme.

‘Truth’ fotografa le speranze di Alexis nel futuro a la sua convinzione che un cambiamento sia già in corso, e lo fa grazie al sound di ispirazione classica che caratterizza la sua musica e alle preziose collaborazioni che includono quella con la sua amica Leona Lewis in One Look.

Spiega il compositore di musica classica di maggior successo in Gran Bretagna, i cui brani hanno totalizzato oltre mezzo miliardo di stream:

Solitamente sono piuttosto cauto nel fare qualsiasi tipo di dichiarazione politica, ma a volte devi alzare la testa e farti sentire. Truth è nato a partire da un momento personale molto intenso, e queste canzoni sono la mia reazione a ciò che mi è successo.

Alexis Ffrench

The Truth Tour 2022

Martedì 18 ottobre 2022

Milano, Blue Note – via Pietro Borsieri, 37

Doppio set: ore 20:30 / ore 22:30

Biglietti disponibili su BlueNoteMilano.com e prossimamente su Ticketone.

Primo set ore 20:30: €28,00 + prevendita / €33,00 in cassa la sera del concerto

Secondo set ore 22:30: €18,00 + prevendita / €23,00 in cassa la sera del concerto