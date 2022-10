‘Io Non Rischio 2022’, in Campania buone pratiche di Protezione Civile

Le piazze della regione in cui si svolge la campagna nazionale di Protezione Civile

Domani 15 e dopodomani 16 ottobre, nelle piazze della Campania si svolge la campagna nazionale di Protezione Civile ‘Io non rischio’ dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche da adottare rispetto ai principali rischi naturali: rischio sismico, rischio alluvione e rischio maremoto.

In 79 Comuni della Campania saranno allestiti i gazebo informativi gialli della Protezione Civile domani e dopodomani.

La campagna ‘Io Non Rischio’ quest’anno è stata inclusa anche nelle iniziative che hanno contraddistinto la settimana di Protezione civile in Campania.

La Regione Campania aderisce in tal modo alla campagna nazionale nata nel 2011 e promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis – Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po, ARPA Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab – Università della Calabria, Fondazione Cima, IRPI – Istituto di ricerca per la Protezione idrogeologica, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Le piazze della Campania